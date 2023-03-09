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На Львовщине раздались звуки, похожие на взрывы – очевидцы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2395
Время на прочтение
1 мин
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На Львовщине раздались звуки, похожие на взрывы – очевидцы

Фото: ТСН.ua

Продолжается четыре часа воздушной тревоги в Украине.

В социальных сетях появилась информация о ряде взрывов во Львовской области.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно речь идет о работе ПВО на территории области.

Сообщается, что у некоторых местных жителей после взрывов исчез свет.

Официального подтверждения информации пока нет.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

Мониторинговые паблики сообщают о движении вражеских беспилотников в направлении Львовской области.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Луцке, Ровно и Днепре раздались взрывы. Информация проверяется.

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Добавим, что воздушная тревога в Украине длится 4 часа подряд.

Отметим, что глава Офиса президента Андрей Ермак призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу.

Не забывайте о правиле "двух стен" и находитесь в укрытиях.

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Просмотры
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