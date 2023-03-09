На Львовщине раздались звуки, похожие на взрывы – очевидцы

Продолжается четыре часа воздушной тревоги в Украине.
В социальных сетях появилась информация о ряде взрывов во Львовской области.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Предварительно речь идет о работе ПВО на территории области.
Сообщается, что у некоторых местных жителей после взрывов исчез свет.
Официального подтверждения информации пока нет.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
Мониторинговые паблики сообщают о движении вражеских беспилотников в направлении Львовской области.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Луцке, Ровно и Днепре раздались взрывы. Информация проверяется.
Добавим, что воздушная тревога в Украине длится 4 часа подряд.
Отметим, что глава Офиса президента Андрей Ермак призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу.
Не забывайте о правиле "двух стен" и находитесь в укрытиях.
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