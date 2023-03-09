На Львовщине раздались звуки, похожие на взрывы – очевидцы

Продолжается четыре часа воздушной тревоги в Украине.

В социальных сетях появилась информация о ряде взрывов во Львовской области.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно речь идет о работе ПВО на территории области.

Сообщается, что у некоторых местных жителей после взрывов исчез свет.

Официального подтверждения информации пока нет.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

Мониторинговые паблики сообщают о движении вражеских беспилотников в направлении Львовской области.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Луцке, Ровно и Днепре раздались взрывы. Информация проверяется.