На Львовщине раздался взрыв, есть раненые: что произошло (фото)

На Львовщине 25 января произошел взрыв, из-за которого получили ранения два человека.

В Червонограде Львовской области двое мужчин нашли гранату на кладбище, которая внезапно сдетонировала.

Об этом сообщает Нацполиция Львовщины.

"Сегодня, 25 января, около 6.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о взрыве, произошедшем неподалеку от кладбища в городе Червоноград. Также в сообщении было указано, что в результате взрыва травмированы люди", — рассказали правоохранители.

На Львовщине взорвалась граната / Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

На Львовщине взорвалась граната / Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

На Львовщине взорвалась граната / Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники полиции Львовщины, а также следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Червоноградского районного отдела полиции.

Полиция выяснила, что ранения получили двое жителей райцентра в возрасте 25 и 27 лет, они госпитализированы. Также предварительно установлено, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения мужчин с ручной гранатой, которую, по их словам, они обнаружили.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в ночь на 23 января, около 4 часов утра, в Мукачево во двор дома депутата Закарпатского областного совета бросили гранату. "Тревожную кнопку" нажал охранник дома, который услышал звук взрыва во дворе.

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