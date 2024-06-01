На Львовщине РФ мощно ударила по трем объектам инфраструктуры: что известно

В результате атаки есть пострадавшие.

В ночь на 1 июня российская оккупационная армия атаковала Львовскую область. Во время воздушной тревоги шесть крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Есть разрушения. Погибших предварительно нет", — говорится в сообщении чиновника.

Впрочем, впоследствии Козицкий уточнил, что в результате ночной атаки врага на одном из объектов критической инфраструктуры пострадали четыре человека. Их госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

По его словам, все системы жизнеобеспечения во Львовской области работают в штатном режиме.

Отметим, что во Львовской области тревога продолжалась с 03:29 до 06:10. В регионе произошли попадания. Впрочем, в области сработали и силы ПВО.

Напомним, ночью 1 июня россияне избивали ракетами и дронами по Украине. оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах.

Читайте также: