На Львовщине сгорел автомобиль вместе с человеком
Во время тушения пожара в салоне автомобиля обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливают.
На Яворовщине Львовской области во время тушения пожара в машине спасатели обнаружили тело мужчины.
Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины.
24 мая в 20:18 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в автомобиле Daewoo Lanos вблизи села Глиницы Яворивского района.
«На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения автомобиль был полностью охвачен огнем. При ликвидации пожара спасатели обнаружили в салоне автомобиля тело человека», — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
