На Львовщине сгорел автомобиль вместе с человеком

Во время тушения пожара в салоне автомобиля обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливают.

Анастасия Павленко
На Яворовщине Львовской области во время тушения пожара в машине спасатели обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины.

24 мая в 20:18 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в автомобиле Daewoo Lanos вблизи села Глиницы Яворивского района.

«На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения автомобиль был полностью охвачен огнем. При ликвидации пожара спасатели обнаружили в салоне автомобиля тело человека», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, в Черкасском районе прямо во время движения загорелся пригородный электропоезд, из-за чего пришлось срочно эвакуировать десятки пассажиров и привлекать к тушению специальный пожарный состав.

