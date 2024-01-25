На Львовщине "смотрящие" требовали с предпринимателя 100 тысяч гривен (фото)

В случае, если им отказывались платить, они угрожали, запугивали и заставляли предпринимателей выплачивать средства.

Во Львовской области группа лиц требовала 100 тысяч гривен с местного предпринимателя. Деньги они потребовали за надуманные долги.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Как отмечается, группа лиц, так называемых "смотрящих" по городам Трускавец, Борислав и Стебник, требовали с людей деньги в расчет оплаты не существовавших долгов.

Если им отказывались платить, они угрожали, запугивали и заставляли предпринимателей выплачивать средства. Что интересно, эти лица уже раньше привлекались к уголовной ответственности.

"У одного из предпринимателей фигуранты требовали 100 000 гривен. Опасаясь физической расправы и при отсутствии всей суммы, потерпевший отдавал "долг" частями. 24 января в Трускавце оперативники УСС совместно со следователями ГУНП во Львовской области задержали двух "смотрящих" во время получения от потерпевшего 40 000 гривен — части вымышленного долга. Оба задержаны. Им доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Решается вопрос об избрании мер", — рассказали в Нацполиции.

Мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что украинец добровольно вступил в армию РФ, воевал против ВСУ и попал в плен.

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