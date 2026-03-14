На Львовщине снова "похоронили" живого военного: кто в могиле

Военный находится в плену РФ

Похороны военного состоялись 23 мая 2025 года в селе Гуменец Львовской области. Однако уже через несколько дней родственники увидели видео, на котором Богдан Вовк находится в плену, а впоследствии получили и официальное подтверждение.

Об этом сообщает «Общественное».

Что известно о судьбе военного

Об этой истории рассказала двоюродная сестра военного Наталья Голова. По ее словам, после того, как она узнала Богдана на видео из плена, сразу обратилась в Координационный штаб по обращению с военнопленными, полиции и Международного комитета Красного Креста.

Уже в июне российская сторона внесла украинского военного в списки пленных, что стало дополнительным подтверждением того, что он жив.

В рамках расследования правоохранители провели эксгумацию тела, захороненного под его именем. Также у брата Богдана взяли образцы ДНК.

«Лично для себя подтверждение ДНК я уже не нуждалась, потому что у меня из Координационного штаба уже были все подтверждения, что Богдан в плену. Я просто хотела, чтобы произошла эксгумация тела и тело военнослужащего, которое мы похоронили, уехало в родной дом», — добавляет Наталья Голова., — сказала двоюродная сестра Богдана Вовка Наталья Голова.

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что в мае 2025 года был похоронен другой человек. Тело эксгумировали и передали семье погибшего военного для перезахоронения.

Семья Богдана Вовка тем временем ждет его возвращения домой из российского плена.

Ранее украинский военнослужащий Назар Далецкий, три года считавшийся погибшим и даже похороненный, вернулся живым из российского плена. Сначала он считался погибшим еще с сентября 2022 года, а в 2023 году по результатам ошибочной ДНК-экспертизы его похоронили. Лишь во время первого обмена пленными выяснилось, что военный на самом деле находился в неволе все это время. Его возвращение называют настоящим чудом, а в общине искренне благодарят всех, кто помогал в освобождении. По возвращении домой боец встретился с родными и продолжает восстановление после неволи.

Назар Далецкий рассказал , что на границе Беларуси с Украиной его проверили по фотографии и сообщили, что ошибочно похоронили еще в 2023 году. Он признался, что это стало для него шоком, и только после разговора с мамой немного успокоился, переживая за родных, прошедших через похороны, пока он был в плену.