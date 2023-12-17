На Львовщине столкнулись фура и легковушка: погибли трое военных и гражданская

Пострадавшие получить травмы не совместимы с жизнью и скончались на месте.

В субботу, 16 декабря, на трассе Киев-Чоп в селе Сможе Стрыйского района на Львовщине столкнулись фура и легковушка Ford Focus на военных номерах. В результате погибли четыре человека, которые ехали в легковушке, в частности, военнослужащие. Погибшими оказались полковник, подполковник и солдат Государственной специальной службы транспорта.

Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на правоохранительные органы.

ДТП произошло около 14:30 на трассе Киев-Чоп в селе Сможе. Столкнулись грузовик Volvo и легковушка Ford Focus на военных номерах, за рулем которого находился военнослужащий из Харькова.

В результате водитель легковушки и трое его пассажиров – двое мужчин и женщина погибли, двое из погибших были в военной форме. Предварительно известно, что авария произошла во время совершения легковушкой обгона.

Четверо пострадавших в этом ДТП в возрасте около 40 лет получили травмы несовместимые с жизнью и скончались до приезда медиков «скорой». Водителю фуры оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

"16 декабря около 14.30 во время рабочей командировки во Львовской области в результате ДТП погиб заместитель Главы Администрации Госспецтранслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья Ивановна", — сообщили в Государственной специальной службе транспорта .

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