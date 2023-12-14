На Львовщине судили мужчину, которого с улицы забрали в ТЦК: отказался от мобилизации, потому что "не военный"

На суде мужчина подтвердил, что не желает служить в армии.

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, потому что "он не военный".

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

По данным суда, мужчина 5 июня 2023 прошел ВВК, которая признала его годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был на следующий день прийти в военкомат, однако житель Львовщины уклонился от службы в армии.

На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что 5 июня находился по ул. Сковороды в г. Стрый. Возле него остановился бус, его забрали в машину и отвезли в Стрыйский ТЦК для уточнения данных. Его сочли годным к службе в армии и вручили ему повестку, однако мужчина уклонился от мобилизации. Житель Стрыя добавил, что он хотел обжаловать решение ВЛК, однако до сих пор этого не сделал. На суде мужчина отметил, что "он отказывается от призыва, поскольку не военный, не умеет и не желает воевать".

Суд признал мужчину виновным за 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, на Закарпатье мужчина письменно отказался от мобилизации.

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