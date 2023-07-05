На Львовщине учительница подралась с учеником из-за футбольного мяча: как ее наказали

Педагог, которая подралась с учеником в школе, была оштрафована.

Учительницу английского языка из Николаева Львовской области оштрафовали на 850 гривен за буллинг школьников. В мае школьники сняли на видео, как учительница повалила ученика 7-го класса на пол, пытаясь отобрать у него футбольный мяч.

Об этом говорится в решении Николаевского районного суда Львовской области.

Инцидент касательно избиения ученика произошел еще 2 мая 2023 года.

Во время беседы со школьниками они пожаловались на педагога. Дети заявили, что учительница раньше неоднократно унижала и травила учеников школы, совершала в отношении них психологическое насилие.

С женщины должны взыскать судебный сбор в пользу государства в размере 536 гривен 80 копеек. В решении суда также говорится, что постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вынесения постановления.

Напомним, в Киеве мама учеников говорит, что учительница преследует ее из-за увольнения из школы (видео).

Читайте также: