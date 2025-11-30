ТСН в социальных сетях

На Львовщине уклонист бежал в Польшу, пока пограничник вышел в туалет

На Львовщине мужчина незаконно сбежал в Польшу из-за служебной халатности пограничника.

Пограничника оштрафовали за то, что он разрешил скрыться уклонисту.

Во Львовской области суд мужчина незаконно скрылся в Польше, пока пограничник находился в туалете.

Об этом говорится в Едином госреестре судебных решений.

Пограничника обвинили в ненадлежащих организациях и несении службы. Как оказалось, инцидент произошел 20 августа 2025 г. на пункте пропуска Шегини.

Во время дежурства он покинул рабочее место, потому что ему приспичило туалет. В это время один гражданин Украины незаконно пересек государственную границу и бежал в Польшу.

«Во время несения службы у него возникла физиологическая потребность отлучиться для посещения туалета, в связи с чем он покинул место несения службы на непродолжительное время», — говорится в материалах дела.

Пограничник просил суд строго его не наказывать, учесть, что на его иждивении находятся трое детей, а также его неудовлетворительное состояние здоровья. Суд решил не наказывать его строго. Пограничника оштрафовали на 17 000 грн. и заставили уплатить судебный сбор в размере 605,60 грн.

Ранее во Львовской области на 68 тыс. грн оштрафовали мужчину, который договорился со знакомым пограничником, что тот за взятку выпустит его за границу.

