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На Львовщине установили рекорд по массовому исполнению колядки "Там во Бахмуте"

На Львовщине установили рекорд по массовому исполнению колядки "Там во Бахмуте"

На Львовщине установили рекорд Украины по массовому исполнению колядки / Фото: bookworldrecords.com

Колядку "Там, во Бахмуте" одновременно спели 1259 человек.

Во Львовской области был установлен рекорд Украины по массовому выполнению колядки с участием вертепов. В селе Мшанец 1259 человек одновременно выполнили новую украинскую колядку "Там во Бахмуте".

Зафиксировала рекорд организация "Книга мировых рекордов Украины".

Рекорд преследовал цель объединить наибольшее количество вертепов и коляд для сбора средств для 80-й бригады. Во время мероприятия было собрано более 3 млн гривен на специализированную технику для военных.

В мероприятии приняло участие 1259 колядников в составе 105 вертепов / © bookworldrecords.com
В мероприятии приняло участие 1259 колядников в составе 105 вертепов / Фото: bookworldrecords.com

При установке рекорда были зафиксированы следующие результаты:

  • количество человек: 1259;
  • количество вертепов: 105;
  • количество стран-участниц: 8.

Инициатором акции стали военный капеллан 80 бригады отец Иван Гальо и священник из Стрелковской громады отец Роман Гром.

"Было около десятка заграничных вертепов, это Америка, Англия, Испания, Италия, Канада", – рассказал "Суспільному" отец Роман Гром.

Отметим, что автором колядки "Там во Бахмуте" является Олег Витвицкий.

Раньше мы писали, как впервые за 400 лет в Украине зазвучала старинная колядка.

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