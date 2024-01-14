На Львовщине установили рекорд по массовому исполнению колядки "Там во Бахмуте"

Колядку "Там, во Бахмуте" одновременно спели 1259 человек.
Во Львовской области был установлен рекорд Украины по массовому выполнению колядки с участием вертепов. В селе Мшанец 1259 человек одновременно выполнили новую украинскую колядку "Там во Бахмуте".
Зафиксировала рекорд организация "Книга мировых рекордов Украины".
Рекорд преследовал цель объединить наибольшее количество вертепов и коляд для сбора средств для 80-й бригады. Во время мероприятия было собрано более 3 млн гривен на специализированную технику для военных.
При установке рекорда были зафиксированы следующие результаты:
- количество человек: 1259;
- количество вертепов: 105;
- количество стран-участниц: 8.
Инициатором акции стали военный капеллан 80 бригады отец Иван Гальо и священник из Стрелковской громады отец Роман Гром.
"Было около десятка заграничных вертепов, это Америка, Англия, Испания, Италия, Канада", – рассказал "Суспільному" отец Роман Гром.
Отметим, что автором колядки "Там во Бахмуте" является Олег Витвицкий.
Раньше мы писали, как впервые за 400 лет в Украине зазвучала старинная колядка.
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