На Львовщине в рамках "Большой стройки" сделали хорошую дорогу к КПП "Грушев-Будомеж"

На Львовщине завершили капитальный ремонт автомобильной дороги Т-14-20 Яворов - Грушев, ведущей к границе с Польшей и пункту пропуска "Грушев - Будомеж".

Он является один из восьми автомобильных КПП на украино-польской границе и используется как запасной при больших очередях на "Краковце" или "Раве-Русской".

Об этом сообщает Укравтодор в Facebook.

"Много лет дорога Яворов - Грушев существовала только на карте, но на деле этом было только направление с огромной ямочностью и местами отсутствующим твердым покрытием. Сейчас мы имеем уже полностью отремонтированную трассу, ехать по которой намного комфортнее и безопаснее", - говорится в сообщении.

На трассе полностью заменили дорожную одежду с усилением основы, устроили обочины и водоотведение, отремонтировали искусственные сооружения и провели мероприятия по безопасности дорожного движения. В границах населенных пунктов обустроили тротуары, остановки общественного транспорта и внешнее освещение. А при въездах в них устроили современные средства успокоения движения и повышенные пешеходные переходы.

Ремонт трассы был предусмотрен в рамках реализации Договора между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 09.09.2015 г. "Польский кредит" должен был заработать еще в 2016 году, но по факту ничего не было сделано. Реальный старт программы состоялся в марте 2020 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сейчас работы по программе президента идут также на дорогах Т-14-18 Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый км 0+000 – км 46+435, Т-14-01 КПП "Смельница" - Старый Самбор км 14+950 - км 17+950 и Т-14-04 Червоноград – Рава-Русская км 3+137 – км 56+307.

В этом году в рамках реализации президентской программы также была расширена проезжая часть дороги Т-14-03 Грушев - Немиров на подходе к КПП на границе. Там появилась дополнительная полоса движения.

Напомним, новые дороги в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" прокладываются в том числе для усиления транзитного потенциала Украины. В прошлом году было отремонтировано 150 км дорог к международным пунктам пропуска на границах. А на 2021-2022 годы запланированы ремонт более 600 км таких дорог и открытие новых КПП

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