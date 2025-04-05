На Львовщине водители городского транспорта не вышли на работу через ТЦК: в военкомате ответили

В Дрогобыче водители, работающие в ООО «Сигма», 5 апреля не вышли на работу / Фото Михаила Пастушака

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В городе Дрогобыч на Львовщине перевозчик заявил, что водители не могут выйти на работу из-за мобилизационных мероприятий ТЦК и СП. В военкомате отреагировали на обвинения.

Комментарий автотранспортного предприятия опубликовал ZAXID.NET. Ответ появился на Facebook-странице Львовского областного ТЦК и СП.

Ранее руководитель ООО «Сигма», занимающегося пассажирскими перевозками в Дрогобыче, Михаил Пастушак заявил, что 5 апреля водители автобусов не смогут выйти на маршруты из-за «неоднократных попыток со стороны работников ТЦК провести силовую мобилизацию».

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По словам Пастушака, накануне, 4 апреля, работники ТЦК совместно с полицейскими «без всяких объяснений сняли с рабочего места» водителя и доставили его в военкомат для вручения повестки и прохождения военно-врачебной комиссии.

«Это уже последняя капля. Надежда у водителей на безопасную работу была исчерпана. Могут ли водители в таком режиме работать? Наверное, нет. Есть ли альтернативная замена? Человеческий ресурс исчерпан. Нет», — написал Пастушак и извинился перед горожанами.

Этого сообщения на его странице в публичном доступе уже нет, но его скриншоты дают медиа.

Во Львовском областном ТЦК и СП отрицали «выемку водителя из кабины автобуса». Отмечают, что работника автотранспортного предприятия оповестили в публичном месте согласно требованиям законодательства.

«Никаких нарушений прав или унижения человеческого достоинства допущено не было», — подчеркнули в ТЦК и СП.

Кроме того, там отметили, что ни один закон не предусматривает автоматическое освобождение от мобилизации только на основании факта трудоустройства. Для бронирования нужно подать документы, и об этом должен позаботиться именно работодатель, поясняют в военкомате.

«Почему ни один водитель не забронирован? Это вопрос, который, к сожалению, до сих пор остается без должной инициативы со стороны руководства предприятия», — написали в ТЦК.

Военные посоветовали предприятию обратиться в органы исполнительной власти и призвали прекратить распространять «неподтвержденную, эмоциональную и манипулятивную информацию».

В комментарии ZAXID.NET Пастушак объяснил, что компания пыталась получить экономическое бронирование, но отказали. Он подтвердил, что 5 апреля водители не вышли на работу.

Напомним, недавно в городе Дунаевке Хмельницкой области произошла массовая драка между работниками ТЦК вместе с полицией и гражданскими.