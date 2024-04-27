На Львовщине военкомы задержали водителя ОО "Спасение животных. Харьков": волонтеры заявили о похищении — что говорят в ТЦК

Во Львовской области снова разразился скандал с представителями военкомата. Работники Яворивского районного ТЦК и СП 26 апреля остановили машину ОО "Спасение животных. Харьков" и принудительно доставили водителя ОО в центр комплектования. Событие произошло около 4 утра. Волонтеры, пытавшиеся "освободить" своего коллегу, вступили в конфликт с воинами и сняли инцидент.

Об этом рассказали на Facebook-странице ОО "Спасение животных. Харьков".

На видео волонтеры говорят, что "закрыли нашего человека" и заявляют о нарушении прав. Когда мужчины в форме закрывают ворота, женщины начинают стучать в них. После этого один из работников ТЦК выходит и с бранью угрожает женщине.

"Работники Львовской полиции остановили машину ОО "Спасение животных Харьков", отобрали паспорт у водителя и доставили во Львовский ОТЦК. Работникам было сообщено, кто эти люди, почему они здесь, что делают. Им показали находившихся в машине животных, они знали, что девушки из Харькова и должны отвезти животных по месту назначения. В то же время работники, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбляли Юлию и Елену… В частности, Юлии дол "пощечину" один из работников ТЦК", — рассказали волонтеры.

Они также добавили, что впоследствии узнали, что их водитель не был в этом ТЦК. Женщины вызвали следственно-оперативную группу заявить об исчезновении мужчины.

"Второй раз обманули, попросив удалить видео недостойного поведения работников ТЦК в обмен на исполнение Закона – вручить повестку и отпустить по месту жительства. Юлия и Елена сделали это (скопировав, потому что догадывались о лжи), и замглавы ТЦК не выполнил Закон и свое обещание. В третий раз обманули, сказав, что доставляют водителя Вячеслава в Яворов поставить печать, и отпустят с повесткой домой. Теперь говорят, что он в Моршине", - рассказали волонтеры.

Водитель Вячеслав смог поговорить с замдиректора ОО "Спасение животных. Харьков" и сообщил, что его вынудили начать прохождение ВЛК, но он отказался и не прошел ее, ничего не подписав.

"Мы проконсультировались с юристами, и узнали, что по Закону Вячеславу должны были вручить повестку и сообщить, что он должен явиться в ТЦК по месту жительства. Сейчас мы делаем все, чтобы забрать нашего водителя Вячеслава, похищенного представителями Мостиского ТЦК. Нам нужна профессиональная квалифицированная помощь!!! И ваша максимальная огласка", — подчеркнули в организации.

Реакция ТЦК и СП на скандал

Информацию об доставке водителя в Яворовский РТЦК подтвердили во Львовском ОТЦК и СП.

"Информируем, что 26 апреля около 04:00 представители первого отдела Яворивского РТЦК и СП в рамках взаимодействия с ГСПУ КПП "ШЕГИНИ" доставили в вышеупомянутый ТЦК военнообязанного гражданина. Данный гражданин прошел медицинское обследование Мостиской территориальной внештатной военно-врачебной комиссией при Яворовском РТЦК и СП, по результатам которой был признан годным к военной службе" — говорится в официальном заявлении военкомата.

Там также добавили, что осуждают действия военнослужащих.

"Две гражданки, сопровождавшие военнообязанного, систематически вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт. Поведение военнослужащих осуждаем. Проводится служебная проверка, обстоятельства выясняются", говорится в сообщении.

Напомним, во Львове задержан военный, который обещал устроить мобилизованного в тыловую часть.

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