На Львовщине военкомы задержали водителя ОО "Спасение животных. Харьков": волонтеры заявили о похищении — что говорят в ТЦК

Во Львовской области произошел скандал из-за задержания водителя общественной организации.
Во Львовской области снова разразился скандал с представителями военкомата. Работники Яворивского районного ТЦК и СП 26 апреля остановили машину ОО "Спасение животных. Харьков" и принудительно доставили водителя ОО в центр комплектования. Событие произошло около 4 утра. Волонтеры, пытавшиеся "освободить" своего коллегу, вступили в конфликт с воинами и сняли инцидент.
Об этом рассказали на Facebook-странице ОО "Спасение животных. Харьков".
На видео волонтеры говорят, что "закрыли нашего человека" и заявляют о нарушении прав. Когда мужчины в форме закрывают ворота, женщины начинают стучать в них. После этого один из работников ТЦК выходит и с бранью угрожает женщине.
"Работники Львовской полиции остановили машину ОО "Спасение животных Харьков", отобрали паспорт у водителя и доставили во Львовский ОТЦК. Работникам было сообщено, кто эти люди, почему они здесь, что делают. Им показали находившихся в машине животных, они знали, что девушки из Харькова и должны отвезти животных по месту назначения. В то же время работники, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбляли Юлию и Елену… В частности, Юлии дол "пощечину" один из работников ТЦК", — рассказали волонтеры.
Они также добавили, что впоследствии узнали, что их водитель не был в этом ТЦК. Женщины вызвали следственно-оперативную группу заявить об исчезновении мужчины.
"Второй раз обманули, попросив удалить видео недостойного поведения работников ТЦК в обмен на исполнение Закона – вручить повестку и отпустить по месту жительства. Юлия и Елена сделали это (скопировав, потому что догадывались о лжи), и замглавы ТЦК не выполнил Закон и свое обещание. В третий раз обманули, сказав, что доставляют водителя Вячеслава в Яворов поставить печать, и отпустят с повесткой домой. Теперь говорят, что он в Моршине", - рассказали волонтеры.
Водитель Вячеслав смог поговорить с замдиректора ОО "Спасение животных. Харьков" и сообщил, что его вынудили начать прохождение ВЛК, но он отказался и не прошел ее, ничего не подписав.
"Мы проконсультировались с юристами, и узнали, что по Закону Вячеславу должны были вручить повестку и сообщить, что он должен явиться в ТЦК по месту жительства. Сейчас мы делаем все, чтобы забрать нашего водителя Вячеслава, похищенного представителями Мостиского ТЦК. Нам нужна профессиональная квалифицированная помощь!!! И ваша максимальная огласка", — подчеркнули в организации.
Реакция ТЦК и СП на скандал
Информацию об доставке водителя в Яворовский РТЦК подтвердили во Львовском ОТЦК и СП.
"Информируем, что 26 апреля около 04:00 представители первого отдела Яворивского РТЦК и СП в рамках взаимодействия с ГСПУ КПП "ШЕГИНИ" доставили в вышеупомянутый ТЦК военнообязанного гражданина. Данный гражданин прошел медицинское обследование Мостиской территориальной внештатной военно-врачебной комиссией при Яворовском РТЦК и СП, по результатам которой был признан годным к военной службе" — говорится в официальном заявлении военкомата.
Там также добавили, что осуждают действия военнослужащих.
"Две гражданки, сопровождавшие военнообязанного, систематически вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт. Поведение военнослужащих осуждаем. Проводится служебная проверка, обстоятельства выясняются", говорится в сообщении.
Напомним, во Львове задержан военный, который обещал устроить мобилизованного в тыловую часть.
Читайте также ведущие новости дня:
- Новый закон о мобилизации: заберут ли жилье и авто из-за неявки в ТЦК
- Европа стала на защиту украинцев: какие страны не будут депортировать военнообязанных
- 13-летняя дочь самой старшей роженицы Подвербной переехала в новую семью: подробности громкой истории