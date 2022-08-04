На Львовщине "волонтеры" организовали схему завоза пикапов якобы для ВСУ

Им удалось перевезти около 20 пикапов с нулевым растаможиванием и продать.

На Львовщине правоохранители разоблачили схему незаконной продажи автомобилей под видом гумпомощи для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Преступную схему организовал местный житель и приобщил к ней ранее судимого за мошенничество. Злоумышленники через благотворительные организации завозили транспортные средства из-за границы под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ.

Им удалось перевезти около 20 пикапов с нулевым растаможиванием. Однако вместо отправки на фронт машины продавали за наличные деньги.

При попытке ввоза из ЕС дежурных двух авто из-за пункта пропуска на Львовщине правоохранители задержали пособника организатора "схемы". На месте у злоумышленника изъяли 17 400 долларов США и пикапы.

Кроме того, по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили таможенные декларации на автомобиле, другую документацию по перевозке через государственную границу автомобилей по разработанной преступной схеме, мобильные телефоны, "черновые" записи и 5 транспортных средств, оформленных в качестве гуманитарного груза для нужд ВСУ.

Организатору схемы поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 – "незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи". Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Ему может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.

Что касается другого злоумышленника – правовую квалификацию его действиям предоставят после проведения необходимых процессуальных мероприятий.

Напомним, что в Прикарпатье благотворительная организация продавала авто, привезенные для ВСУ.

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