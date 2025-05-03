На Львовщине возобновили запрет на продажу алкоголя: когда будет действовать

Запрет продажи алкоголя / © Associated Press

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Во Львовской области снова вводят запрет на продажу алкогольных напитков во время действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Об этом сообщила Львовская ОВА.

Со 2 мая 2025 года во Львовской области запрещается реализация алкоголя с 00:00 до 05:00. Ограничение касается как магазинов, так и заведений общепита.

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«Такое решение приняли во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2024 года №1528, которым утвержден Порядок установления запрета торговли алкоголем во время военного положения. Постановление впервые четко урегулировало полномочия областных военных администраций по введению таких ограничений», — говорится в сообщении.

Местные власти должны проинформировать бизнес и местных жителей о новых правилах, а полиция — осуществлять контроль.

Напомним, в Киеве женщину, которая упала с электросамоката, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оштрафовали.