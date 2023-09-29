На Львовщине врач пыталась съесть взятку, которая требовала у военного: детали

Трое чиновников МСЭК требовали взятку у военного за установление второй группы инвалидности его отцу.

На Львовщине сотрудники Государственного бюро расследований вместе с СБУ с поличным задержали врачей Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы. Во время задержания одна из должностных лиц пыталась съесть взятку.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Как выяснили следователи, врачи вышеуказанных медучреждений требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что позволяло бы завершить службу.

Глава Самборской МСЭК, руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы обещали оформить соответствующие документы за $3,2 тыс.

“Деньги злоумышленники получали тремя траншами. Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка "на горячем" заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии. Во время задержания чиновник пыталась избавиться от денег – съесть стодолларовую купюру”, — говорится в сообщении.

Врач пыталась съесть 100-долларовую купюру/ДБР

Однако стражи порядка этому помешали, а средства изъяли. Задержаны другие участники преступной группы.

“Во время обысков по месту работы и в помещениях фигурантов изъяты документы и деньги – почти 30 тыс. долларов, более 10,6 тыс. евро, 37 тыс. грн. и 520 злотых. Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные факты злоупотреблений», – отчитывается ведомство.

Трем чиновникам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Готовятся ходатайства об избрании мер и устранении их от исполнения обязанностей.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачили супругов, которые продавали военным бесплатно полученные за границей автомобили.

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