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На Львовщине враг попал в объект критической инфраструктуры: областной центр без света и мобильной связи

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1908
Время на прочтение
1 мин
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На Львовщине враг попал в объект критической инфраструктуры: областной центр без света и мобильной связи

Фото: УНИАН

Во время массированной ракетной атаки по Украине оккупанты попали по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

В результате удара врага по энергетической инфраструктуре во Львовской области областной центр частично остался без света. Вследствие этого мобильная связь также не стабильна.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Враг поразил объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Во Львове есть проблемы с электроснабжением, перебои в работе мобильных операторов", — написал он.

Напомним, перебои в электропитании Львова подтвердил и мэр города Андрей Садовый. Произошло это после того, как в городе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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Дата публикации
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