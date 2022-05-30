На Львовщине задержали экс-полицейского, который за 3 тыс. долларов переправлял мужчин за границу: фото

На Львовщине задержали экс-полицейского, который за 3 тыс. долларов переправлял мужчин за границу: фото

Мужчину поймали "на горячем".

45-летний житель Львовщины задержан по подозрению в организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу на период действия военного положения.

Об этом сообщили вj Львовской областной прокуратуре.

По данным следствия, мужчина организовал схему незаконного пересечения государственной границы Украины для граждан, которым запрещен выезд за пределы государства на период действия правового режима военного положения. За 3 тысячи долларов США подозреваемый обещал помочь в беспрепятственном пересечении границы через официальные пункты пропуска.

В Департаменте внутренней безопасности Нацполиции проинформировали, что задержанный — эксполицейский, решивший заработать на желающих избежать мобилизации.

"Своих "клиентов" уверял, что никаких проблем при прохождении таможенного поста не возникнет, поскольку часть суммы отдаст пограничникам", — говорится в сообщении.

Правоохранители поймали фигуранта при расчете "за услугу" незаконного пересечения границы. Деньги у мужчины изъяли, а также объявили ему подозрение по части 3 ст. 332 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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