На Львовском железнодорожном вокзале появился 5G от Киевстара

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Львов стал первым городом, где была развернута пилотная зона 5G в январе 2026 года. Первоначально технология заработала в историческом центре. С тех пор почти 534 тысяч абонентов во Львове воспользовались 5G в сети Киевстар. А в пределах пилотной зоны доля 5G-трафика уже составляет более 42% общего объема передачи данных.

Сегодня для тестирования технологии доступна новая локация — Львовский железнодорожный вокзал, который является ключевым элементом городской инфраструктуры. Высокая концентрация пользователей мобильной связи в транспортном узле позволит Киевстару оценить работу сети в условиях интенсивной нагрузки.

Чтобы использовать 5G, телефон должен поддерживать эту технологию. Если ваша SIM-карта поддерживает 4G, заменять ее не нужно, ведь 5G использует тот же тип SIM-карт, что и 4G.

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Напомним, что пилотные зоны 5G уже развернуты в трех городах Украины - Львове, Харькове и Бородянке. Компания также готовится к запуску тестовых площадок в Киеве и Одессе. Результаты тестирования будут использованы для формирования подходов к дальнейшему развитию сети 5G после завершения войны.

Развертывание 5G является следующим этапом развития цифровой инфраструктуры. В то же время, 4G остается основной технологией мобильной связи в Украине. Киевстар продолжает модернизацию и расширение LTE-сети, повышая ее емкость и скорость передачи данных. Сегодня скоростной 4G от Киевстар доступен более 96% населения Украины, а пиковая скорость передачи данных в сети достигает почти 1 Гбит/с.

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