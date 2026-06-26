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На Львовском железнодорожном вокзале появился 5G от Киевстара Актуально
Национальный оператор электронных коммуникаций "Киевстар" расширил тестовую 5G-зону во Львове и запустил технологию пятого поколения мобильной связи на территории железнодорожного вокзала. Теперь пассажиры одного из крупнейших транспортных узлов города могут пользоваться 5G от Киевстар.
Львов стал первым городом, где была развернута пилотная зона 5G в январе 2026 года. Первоначально технология заработала в историческом центре. С тех пор почти 534 тысяч абонентов во Львове воспользовались 5G в сети Киевстар. А в пределах пилотной зоны доля 5G-трафика уже составляет более 42% общего объема передачи данных.
Сегодня для тестирования технологии доступна новая локация — Львовский железнодорожный вокзал, который является ключевым элементом городской инфраструктуры. Высокая концентрация пользователей мобильной связи в транспортном узле позволит Киевстару оценить работу сети в условиях интенсивной нагрузки.
Чтобы использовать 5G, телефон должен поддерживать эту технологию. Если ваша SIM-карта поддерживает 4G, заменять ее не нужно, ведь 5G использует тот же тип SIM-карт, что и 4G.
Напомним, что пилотные зоны 5G уже развернуты в трех городах Украины - Львове, Харькове и Бородянке. Компания также готовится к запуску тестовых площадок в Киеве и Одессе. Результаты тестирования будут использованы для формирования подходов к дальнейшему развитию сети 5G после завершения войны.
Развертывание 5G является следующим этапом развития цифровой инфраструктуры. В то же время, 4G остается основной технологией мобильной связи в Украине. Киевстар продолжает модернизацию и расширение LTE-сети, повышая ее емкость и скорость передачи данных. Сегодня скоростной 4G от Киевстар доступен более 96% населения Украины, а пиковая скорость передачи данных в сети достигает почти 1 Гбит/с.