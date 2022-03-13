На Мариуполь оккупанты сбросили уже около 100 авиабомб, погибли 2 тыс. 187 человек

На Мариуполь оккупанты сбросили уже около 100 авиабомб, погибли 2 тыс. 187 человек

Российские военные целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, разрушают детские больницы и уничтожают городскую инфраструктуру.

На Мариуполь кафиры сбросили уже около 100 авиабомб, погибли 2 тыс. 187 жителей.

Об этом говорится в заявлении Мариупольского городского совета в Telegram.

"Ежедневно Мариуполь страдает от авианалетов со стороны рашистов. За 24 часа по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь", — говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что оккупанты целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру.

"Именно с неба идет наибольшая угроза 400 тысячам мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине", — заявили в Мариупольском городском совете.

Напомним, кафиры нанесли артиллерийский удар по Пущу-Водицкому психоневрологическому интернату под Киевом.

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