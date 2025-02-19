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На матрасе через границу: в Винницкой области предотвратили смертельно опасный побег

На матрасе через границу: в Винницкой области предотвратили смертельно опасный побег

Задержанные мужчины / Фото: http://dpsu.gov.ua/

На мужчин составили протоколы.

В Винницкой области трое мужчин пытались пересечь государственную границу через реку Днестр.

Об этом сообщила ГПСУ.

Они планировали использовать надувной матрас и несколько лопаток для плавания, а для безопасности взяли только один спасательный жилет, доставшийся тому, кто не умел плавать.

"Благодаря своевременной реакции пограничников попытка пересечения госграницы не состоялась. На нарушителей составлены админпротоколы, дело будет рассматривать суд", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина пытался "вывезти" уклонистов за границу.

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