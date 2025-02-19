На матрасе через границу: в Винницкой области предотвратили смертельно опасный побег

На мужчин составили протоколы.
В Винницкой области трое мужчин пытались пересечь государственную границу через реку Днестр.
Об этом сообщила ГПСУ.
Они планировали использовать надувной матрас и несколько лопаток для плавания, а для безопасности взяли только один спасательный жилет, доставшийся тому, кто не умел плавать.
"Благодаря своевременной реакции пограничников попытка пересечения госграницы не состоялась. На нарушителей составлены админпротоколы, дело будет рассматривать суд", — говорится в сообщении.
Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина пытался "вывезти" уклонистов за границу.
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