На Майдане протестовали против уголовной ответственности для военных (фото)

Акция протеста в поддержку прав военных / © Hromadske.ua

Реклама

В Киеве на Майдане Незалежности сегодня протестовали против законопроектов №13260 и №13452, значительно ограничивающих права военных и усиливающих уголовную ответственность

Об этом сообщают «Суспильне», hromadske.

Законопроект №13260 Верховная рада поддержала 4 сентября в первом чтении. Он фактически возвращает уголовную ответственность за самовольное уход от воинской части (СЗЧ).

Законопроект №13452 предусматривает наказание 5 до 10 лет лишения свободы (без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок) за неисполнение приказа от командиров.

Люди держали плакаты с лозунгами «Репрессии — не дисциплина», «Служба — не рабство» и «Казацкому роду права перевода». Кроме того, на акции раздаются призывы принять закон о военном омбудсмене и установить срок службы.

Реклама

© Суспільне

«В первом чтении проголосовали закон об ужесточении уголовной ответственности для военных за неповиновение. Это очень плохая идея. Подход „увеличить наказание и тем самым улучшить дисциплину“ не работает. Отношение к военным уже и так крайне несправедливо, зарплаты в тылу унизительно низкие, сроки службы неопределенные», — отметила в Facebook ветеранка и одна из организаторов акции Алина Сарнатская.

Она заверила, что акция согласована с военной администрацией и КГГА.

Что говорят протестующие

Среди прочего, участники жалуются, что, когда в армии фактически заблокированы переходы между частями, СЗЧ — единственный шанс для военного избежать некомпетентных и безответственных командиров, которые не ценят жизнь подчиненных.

© Суспільне

«Они (власть — Ред.) решили, что вместо того, чтобы усилить „лупасиво“ на фронте против россиян, нужно усилить „лупасиво“ против военных. Не согласен с приказом — получишь пять лет минимум и никакого права судьи принять во внимание обстоятельства», — возмутился военный Сабир.

Реклама

Ветеран и активист Олег Симороз утверждает, что власти пытаются сделать из военного «крайнего» во всех проблемах.

«У нас есть ряд проблем в армии. В частности, это СЗЧ, отсутствие мотивации, провал мобилизации, комплектование войска. Но мне не нравится, что вместо того, чтобы набраться смелости и признать проблемы и начать с ними что-то делать, у нас в очередной раз делают крайним украинского солдата», — отметил Симороз.

Напомним, что в Киевской области люди вышли на протесты из-за открытия Национального мемориального военного кладбища, но их задержали.