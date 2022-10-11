"На месть" России украинцы за 7 часов собрали более 206 млн гривен: хватит не только на дроны-камикадзе

Вчера, 10 октября, во время массированной ракетной атаки волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили о сборе средств "На месть" России, а конкретно на дроны-камикадзе для ЗСУ. Менее чем за сутки украинцы собрали более 206 млн. гривен.

Об этом сообщил в Сети Сергей Притула.

"За 7 часов сборов совокупно с Сергеем Стерненко мы собрали уже более 206 млн гривен. И мы не останавливаемся. Судя по всему, из этого сбора выйдут не только дроны, но и… Нет, ну вот так сразу я вам все и выложу", – сообщил Притула.

Сергей Стерненко добавил, что только на его карточку "на месть" украинцы прислали более 53 млн гривен.

"До конца сбора еще есть время, а только на моей монобанке уже есть 53 миллиона гривен. Это почти такая же сумма, на которую вы помогали через меня армии за предыдущие 7 месяцев", — отметил Сергей Стерненко.

Украинцы могут "отомстить" РФ, поддержав финансово акцию Притулы и Стерненко. Она длится до 12 часов дня 11 октября.

Напомним, что Сергей Притула и Сергей Стерненко собирают деньги, чтобы приобрести украинские дроны-камикадзе RAM II UAV, способные уничтожать различные цели и используются как разведчики. Они разрабатываются на базе украинских дронов "Аист-100" от компании DEVIRO. Дрон-камикадзе RAM II UAV весит около 8 кг и может попасть в беспилотник с точностью до 1 метра.

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