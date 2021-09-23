На месте "Большой стройки" Кременчугского моста начали монтировать отдельный бетонный завод

В городе Кременчуг Полтавской области начался монтаж бетонного завода, продукция которого будет использоваться при возведении нового моста через Днепр.

Кременчугский мост является одним из мегапроектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает в Facebook Укравтодор.

Мощность завода - 160 м³ уплотненного бетона в час. Все оборудование итальянского производства. Завод имеет 4 силосы для приема, хранения и подачи цемента в дозатор бетоносмесителя. Общая их вместимость — 400 тонн.

Параллельно из Стамбула вышел очередной транш техники для проведения работ — дополнительные баржи и буровая установка.

"Кременчуг расположен по обе стороны реки Днепр. Пересечь ее сегодня можно только по Крюковскому мосту. Напомним, что он построен почти 150 лет назад, и сейчас в предаварийном состоянии. Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, которые отвечают условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км. Именно поэтому, строительство нового моста имеет не только региональное, но и общенациональное значение", — сообщает Укравтодор.

Новый мост будет вантовым, с 4-мя полосами движения, и сообщаться на правом берегу Днепра с автодорогой Н-08 Борисполь — Мариуполь, а на левом — с уличной сетью города. В этих точках будут сделаны транспортные развязки в разных уровнях. Общая длина сооружений составит более 3 км.

Завершить проект планируется за 3 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил , что в 2021 году планируется строительство и восстановление 245 мостов по всей Украине.

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