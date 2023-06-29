На месте гибели людей в Краматорске возник стихийный мемориал: фото

Власти города Краматорска, в котором российские оккупанты совершили террористический ракетный обстрел, объявили трехдневный траур.
В городе Краматорске Донецкой области возле ресторана "Риа", в который попала российская ракета 27 июня, обустроили место памяти погибших. К импровизированному мемориалу люди приносят живые цветы и игрушки.
Об этом сообщили на Facebook-странице "Мемориал: убитые Россией".
“На фото – 7 погибших работников заведения. Место памяти устроили их коллеги”, — говорится в сообщении.
Под черно-белыми фотографиями молодых людей, четверо из которых — женщины, появилось большое количество цветов и мягких игрушек, здесь также зажжены лампадки.
В Краматорске местные власти объявили трехдневный траур по жертвам российского ракетного удара — 30 июня, 1 и 2 июля. В знак скорби по погибшим будут приспущены государственные флаги с черной лентой на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории города.
Также на период с 30 июня по 2 июля запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, других учреждениях и общественном транспорте.
Напомним, российские войска нанесли террористический ракетный удар 27 июня по Краматорску. Одна ракета попала в пиццерию в центре города, еще одна – по поселку Беленькое. В общей сложности погибли 12 человек, еще 65 были ранены.
Читайте также: