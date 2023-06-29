На месте гибели людей в Краматорске возник стихийный мемориал: фото

В городе Краматорске Донецкой области возле ресторана "Риа", в который попала российская ракета 27 июня, обустроили место памяти погибших. К импровизированному мемориалу люди приносят живые цветы и игрушки.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Мемориал: убитые Россией".

“На фото – 7 погибших работников заведения. Место памяти устроили их коллеги”, — говорится в сообщении.

Под черно-белыми фотографиями молодых людей, четверо из которых — женщины, появилось большое количество цветов и мягких игрушек, здесь также зажжены лампадки.

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В Краматорске местные власти объявили трехдневный траур по жертвам российского ракетного удара — 30 июня, 1 и 2 июля. В знак скорби по погибшим будут приспущены государственные флаги с черной лентой на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории города.

Также на период с 30 июня по 2 июля запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, других учреждениях и общественном транспорте.

Напомним, российские войска нанесли террористический ракетный удар 27 июня по Краматорску. Одна ракета попала в пиццерию в центре города, еще одна – по поселку Беленькое. В общей сложности погибли 12 человек, еще 65 были ранены.

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