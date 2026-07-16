ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
299
Время на прочтение
1 мин

На месте попадания — пожарище: Россия ударила КАБами по большому областному центру — есть погибшие и раненые (фото)

Российские войска вечером 16 июля нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. По предварительным данным, в результате атаки есть жертвы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
На месте попадания — пожарище: Россия ударила КАБами по большому областному центру — есть погибшие и раненые (фото)

Запорожье

Дополнено новыми материалами

Российская армия вечером 16 июля атаковала Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Уже известно о трех погибших.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Сначала глава ОВА сообщил, что в результате удара, по предварительной информации, ранения получили три человека.

Удар РФ по Запорожью

Удар РФ по Запорожью

«Предварительно трое раненых: россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Есть разрушения, на месте работают экстренные службы. Другие последствия атаки устанавливаются», — написал Федоров.

Впоследствии он уточнил, что поступает предварительная информация о погибших.

«К сожалению, есть предварительная информация о погибших в результате вражеской атаки на Запорожье. Из-за попадания российской управляемой авиабомбы разрушены частные дома, повреждены здания. Возникли пожары», — сообщил начальник ОВА.

По состоянию на 17:30. стало известно о трех погибших.

«Уже трое погибших — увеличивается количество жертв вражеской атаки на Запорожье», — сообщил Федоров.

На месте удара работают спасатели, медики и другие экстренные службы.

Ранее говорилось, что Запорожье тяжело приходит в себя от новых жестоких ударов российской армии. На днях одна из них унесла жизни трех человек, еще 15 получили ранения разной степени тяжести.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: Атака БАЛИСТИКОЙ по КИЕВУ! Изменения в ПРАВИТЕЛЬСТВЕ! ФЕДОРОВ покидает Минобороны! | ТСН 07:00 16 июля

Несколько десятков жителей в одночасье остались без жилья. Еще одна авиабомба попала по объекту критической инфраструктуры города.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
299
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie