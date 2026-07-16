На месте попадания — пожарище: Россия ударила КАБами по большому областному центру — есть погибшие и раненые (фото)

Запорожье

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Российская армия вечером 16 июля атаковала Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Уже известно о трех погибших.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Сначала глава ОВА сообщил, что в результате удара, по предварительной информации, ранения получили три человека.

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Удар РФ по Запорожью

«Предварительно трое раненых: россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Есть разрушения, на месте работают экстренные службы. Другие последствия атаки устанавливаются», — написал Федоров.

Впоследствии он уточнил, что поступает предварительная информация о погибших.

«К сожалению, есть предварительная информация о погибших в результате вражеской атаки на Запорожье. Из-за попадания российской управляемой авиабомбы разрушены частные дома, повреждены здания. Возникли пожары», — сообщил начальник ОВА.

По состоянию на 17:30. стало известно о трех погибших.

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«Уже трое погибших — увеличивается количество жертв вражеской атаки на Запорожье», — сообщил Федоров.

На месте удара работают спасатели, медики и другие экстренные службы.

Ранее говорилось, что Запорожье тяжело приходит в себя от новых жестоких ударов российской армии. На днях одна из них унесла жизни трех человек, еще 15 получили ранения разной степени тяжести.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: Атака БАЛИСТИКОЙ по КИЕВУ! Изменения в ПРАВИТЕЛЬСТВЕ! ФЕДОРОВ покидает Минобороны! | ТСН 07:00 16 июля

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Несколько десятков жителей в одночасье остались без жилья. Еще одна авиабомба попала по объекту критической инфраструктуры города.

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