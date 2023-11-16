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На месте ракетного удара по Селидово завершены спасательные работы: что известно о пострадавших

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На месте ракетного удара по Селидово завершены спасательные работы: что известно о пострадавших

Аварийно-спасательные работы в Селидово Донецкой области / Фото: МВД

Под завалами многоэтажки погибли 4 человека, еще 3 человека - травмированы.

В городе Селидово Донецкой области, по которому вчера ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар, завершены аварийно-спасательные работы на месте разрушенной многоэтажки.

Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили в Telegram-канале МВД.

По последней информации от спасателей, под завалами многоэтажки погибли 4 человека, еще 3 человека - травмированы.

"Запланированы работы по демонтажу аварийных элементов конструкции дома", - говорится в сообщении.

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Напомним, российские войска в ночь на 15 ноября нанесли ракетный удар и попали в многоэтажку в Селидово Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
439
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