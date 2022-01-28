Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

На месте взрыва газа в Запорожье ищут пострадавших и разбирают разрушенные конструкции (фото)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На месте взрыва газа в Запорожье ищут пострадавших и разбирают разрушенные конструкции (фото)

t.me/dsns_telegram

На месте работает штаб по ликвидации последствий происшествия

На месте взрыва в жилом доме в Запорожье подразделениями ГСЧС непрерывно проводятся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций.

Об этом сообщает Telegram-канал ГСЧС Украины

ГСЧС обеспечено освещение места происшествия, развернут мобильный пункт обогрева.

Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.

Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 ед. техники, из них от ГСЧС — 40 спасателей и 10 ед. техники. На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Читайте также:

Взрыв в Ромнах: мог взорваться газовый баллончик, который хозяин поставил у отопительного котла

Взрыв в Ромнах: мог взорваться газовый баллончик, который хозяин поставил у отопительного котла

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация