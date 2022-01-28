На месте взрыва газа в Запорожье ищут пострадавших и разбирают разрушенные конструкции (фото)

На месте взрыва газа в Запорожье ищут пострадавших и разбирают разрушенные конструкции (фото)

На месте работает штаб по ликвидации последствий происшествия

На месте взрыва в жилом доме в Запорожье подразделениями ГСЧС непрерывно проводятся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций.

Об этом сообщает Telegram-канал ГСЧС Украины

ГСЧС обеспечено освещение места происшествия, развернут мобильный пункт обогрева.

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Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.

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Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 ед. техники, из них от ГСЧС — 40 спасателей и 10 ед. техники. На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Запорожской области.

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