На месте взрыва газа в Запорожье ищут пострадавших и разбирают разрушенные конструкции (фото)

На месте работает штаб по ликвидации последствий происшествия
На месте взрыва в жилом доме в Запорожье подразделениями ГСЧС непрерывно проводятся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций.
Об этом сообщает Telegram-канал ГСЧС Украины
ГСЧС обеспечено освещение места происшествия, развернут мобильный пункт обогрева.
Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.
Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения.
Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 ед. техники, из них от ГСЧС — 40 спасателей и 10 ед. техники. На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Запорожской области.
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