На местные выборы 31 октября не будут пускать по электронным паспортам – ЦИК

На местные выборы 31 октября не будут пускать по электронным паспортам – ЦИК

Для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжки или карточки).

На местных выборах 31 октября для получения бюллетеня избиратели должны иметь паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карточки). По электронным паспортам на участках проголосовать нельзя.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"На сегодняшний день для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и №197, а также внеочередных выборах депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября 2021 года, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", — говорится в сообщении комиссии.

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии отметили, что для голосования 31 октября ни сертификат, ни COVID-тест не требуются. Проверка на избирательных участках каких-либо других документов, кроме паспорта, законодательством не предусмотрена.

В то же время ЦИК рекомендует избирателям соблюдать противоэпидемические правила, соблюдать дистанцию, быть в маске, так, чтобы она закрывала нос и рот. При желании можно также прийти на избирательный участок со своей ручкой.

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