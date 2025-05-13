На Международной архитектурной биеннале показали, каким будет Мариуполь после деоккупации и восстановления

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На днях в Италии состоялось официальное открытие 19-й Международной архитектурной биеннале, где был представлен проект восстановления Мариуполя после деоккупации – Mariupol Reborn, сообщила пресс-служба проекта.

Участие Украины в этом году привлекает международное внимание к вопросам реконструкции и восстановления украинских городов. Наша страна представлена сразу в двух локациях: национальном павильоне от Украины и экспозиции Французского павильона. В частности, через презентацию Объединенного урбан-видения Мариуполя после деоккупации.

«Мы рады видеть представителей украинского Мариуполя во Французском павильоне. Моя команда уже три года занимается сбором информации об уничтоженных архитектурных памятниках во время войны. Нам всем следует помнить, что сохранение культурного наследия и роли архитектуры в постконфликтном восстановлении – важнейшие вызовы не только для Украины. Франция с вами, украинцы!», - заявил президент Французской архитектурной ассоциации Мартин Дюплантье.

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Мариуполь – поликультурный город с насыщенной историей и сложным наследием. Найти его множественные идентичности и гармонично проявить в городском пространстве одна из главных задач послевоенной реконструкции. Для этого четыре архитектурных команды (Ro3kvit, Мечта, Big City Lab и Zotov & co) были объединены в единую – для осмысления и анализа наработок и дальнейшего формирования единой стратегии восстановления. Каждая из команд отвечала за отдельный слой исследования и проектирования. Все проекты обсуждались и соглашались с обществом Мариуполя.

«Видение восстановления Мариуполя результат более шести месяцев работы междисциплинарной команды, состоящей из жителей Мариуполя и украинцев из других городов, а также экспертов из Европы и Соединенных Штатов. Это видение включает такие сферы, как идентичность, память и будущее, экологическая стратегия и переосмысление роли природы в городе, а также обеспечение комфорта жителей и качества жизни в городской среде на каждом этапе развития», – рассказывает соучредитель Ro3kvit Фулко Трефферс.

Ключевые вызовы города, на которые отвечает проект Mariupol Reborn: возвращение жителей; экологическая ситуация; лечение травмы; рабочие места; стратегическая роль города; заброшенные квартиры и дома; определение приоритетов восстановления; интеграция промышленных зон в ткань города.

Объединенная урбан-видение - это один из самых ярких ныне примеров роли архитектуры в постконфликтном восстановлении, которая базируется на сохранении украинского культурного наследия и проектируется по принципу человекоцентричности.

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Еще в августе 2022 года бизнесы Рината Ахметова приняли стратегическое решение поддержать проект Mariupol Reborn в восстановлении города после деоккупации. Мы не понимали, когда это произойдет, но точно знали, что общине и команде, и нам как инвестору в Мариуполь нужно видение, как будет происходить восстановление. Главный принцип, от которого мы отталкивались, то, что называется build back better. Мышление восстановления в каком-то другом, лучшем виде. Именно объединенное урбан-видение создано архитекторами для того, чтобы ответить, что такое это «лучше», – Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета ОО «Мариуполь.Реборн».

Кроме демонстрации достижений в сфере архитектуры участие в подобных международных мероприятиях такого уровня - это возможность коммуникировать украинский вопрос, напоминать миру о Мариуполе.

«Мир должен помнить и поддерживать город, героически державший оборону 86 дней, а затем в течение трех лет оккупации муниципалитет во главе с мэром Вадимом Бойченко и община, переехавшая в другие украинские города, объединили усилия и создали уникальный продукт – «Урбанистическое видение». Это пошаговый документ, который позволит сразу после освобождения Мариуполя воплощать проекты, которые разработали профессиональные архитекторские команды», — отметил заместитель мэра Мариуполя Сергей Захаров.

Наработки объединенного урбан-видения Мариуполя после деоккупации легли в основу учебной программы Школы восстановления общин.

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Проект, основанный Ассоциацией городов Украины и ОО «Мариуполь.Реборн», подразумевает подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления, реализуемого при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с Метинвест и SCM. Образовывающими партнерами проекта являются Метинвест Политехника и Национальный университет «Киево-Могилянская Академия».

Biennale Architettura – международная выставка архитектуры, которая проводится каждые два года в Венеции. У стран-участниц есть уникальная возможность в собственных павильонах презентовать свое архитектурное видение. Тема этого года «Одно место, одно решение» должна ответить на вопрос: как архитектура должна адаптироваться к современным вызовам – экологическим, социальным, урбанистическим.