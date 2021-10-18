"На межі": ТСН покажет спецпроект про соседские войны

Спецкорреспондент ТСН Руслан Тарасов собрал впечатляющие истории соседских конфликтов и выяснял феномен их вечного существования.

18 октября в 19.30 в эфире ТСН на телеканале 1+1 состоится премьера спецпроекта "На межі". Зрители увидят 5 ярких сюжетов, в которых покажут, как соседские войны могут отравлять жизнь. ТСН попыталась разобраться, почему испокон веков люди, которые живут рядом, часто ссорятся и что делать тем, кто стал заложниками ситуации.

Конфликты между соседями - своеобразная "вселенная", которая существует независимо от страны. Впрочем, ТСН сосредоточилась на поиске национальных особенностей соседских войн, отражающих умение договариваться по ключевым позициям совместной жизни - в целом в стране. Автор проекту спецкорреспондент ТСН Руслан Тарасов нашел истории, в которых соседи пришли к критической точке недоразумения, разобрался, что вызвало конфликт, и действительно ли люди в этих конфликтах воюют за справедливость?

В одном из сюжетов ТСН покажут, что произошло с квартирой на Крещатике, которая принадлежала известному архитектору Анатолию Добровольскому, который и спроектировал главную улицу Киева. После смерти Добровольского квартира перешла по наследству дочери, но, по иронии судьбы, сейчас делить квадратные метры женщине приходится с проходимцем - "охотником" за элитными квартирами. Эксклюзивно в спецпроекте ТСН раскроют схему, по которой людей заставляют "добровольно-принудительно" отказаться от жилья.

ТСН пообщается с мужчиной, который терроризирует всех соседей многоквартирного дома и постоянно судится с собственным ОСМД. Мужчина - единственный противник функционирования объединения, хотя остальные владельцы квартир единодушно довольны управляющим органом. В чем причина конфликта и что делать, если из-за судебной тяжбы страдают коммунальные услуги - смотрите на этой неделе.

ТСН покажет спецпроект о соседских войнах

Зрителям покажут настоящие сельские страсти, за градусом противостояния, которые не уступают американским вестернам. Руслан Тарасов расскажет, почему в одном украинском селе люди разделилось на два враждебных лагеря и этот конфликт не может урегулировать даже полиция. А в другом - соседи устроили настоящие игры шпионов и превращают свои ссоры на шоу в YouTube. ТСН попытались помирить заклятых врагов на пределе - что из этого вышло - смотрите в спецпроекте.

По словам заместителя директора департамента по новым форматам 1+1 Ольги Кашпор, в процессе создания цикла сюжетов ТСН выяснила, что в Украине нет специальных органов, которые могут выступить регулятором соседских междоусобиц. Искать взаимопонимание или продолжать ругаться - дело самих участников, поэтому ТСН масштабирует вопрос к общенациональному: как понять что процесс ссоры уже важнее результата и начать договариваться

"Мы решили расширить горизонты вопроса соседских войн и провести параллели с событиями общенационального характера. Если нам так сложно договориться на бытовом уровне, то как достичь консенсуса на государственном? Мы показали крайности, чтобы продемонстрировать, как междоусобицы способны отравлять жизнь - в результате проигрывают обе стороны. Стоят ли того бытовые баталии - надеемся, зрители самостоятельно сделают выводы", - рассказала Ольга Кашпор.

Смотрите спецпроект "На межі" 18-22 октября в вечернем выпуске ТСН в 19.30 на 1+1.

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