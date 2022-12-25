"На мгновение почувствовать тепло Рождества": военные ВСУ спели "Щедрик" на линии фронта

В канун Рождества украинские воины 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины спели легендарного "Щедрика" на линии фронта.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице бригады.

"Мы – воины 67 ОМБР, скелет которой составляют бойцы Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", уже 9 лет подряд встречаем Рождество в заснеженных окопах фронта далеко от своих семей, воюем с российским оккупантом, бережем ваше спокойствие и уют. Чтобы хоть на мгновение почувствовать тепло Рождества, мы спели традиционную рождественскую песню "Щедрик". Мы уверены в нашей победе и верим, что скоро все украинцы смогут отпраздновать Рождество в мирной и главное соборной Украине. С Рождеством Христовым, Победы и Веры в Украинское Войско!", — говорится в сообщении.

Напомним, Генштаб показал, как украинские военные отмечают Рождество на передовой (фото).

Вечером 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Рождеством христиан западного обряда.

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