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- Украина
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На Мирноградском направлении россияне подбираются к Родинскому — обозреватель
Враг фактически в окрестностях города.
На Мирноградском направлении россияне подбираются к Родинскому.
Об этом информирует 17 июля 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников.
Все произошло слишком быстро, и теперь враг фактически находится на окраинах города.
Теперь это создает огромные проблемы для обороны всей Покровско-Мирноградской агломерации.
А если учесть, что враг уже в окрестностях Новоэкономического, то ситуацию можно описать как критическую.
Там проседание буквально повсюду – и на юге в районе с. Шевченко, и на юго-западе в районе Котлино-Удачного.
Враг постоянно "переключается" между основными участками наступления и заставляет украинских военных только реагировать. Пока инициатива полностью по врагу – мы только реагировать, причем постфактум, и можем.
Сначала они наступали на Торецком направлении, там их приостановили.
Затем была Сумщина. Там тоже удалось приостановить.
И теперь враг снова, как и летом-осенью 2024 года, направил основные усилия на покровское направление.
Во всех этих действиях от Торецкого направления до покровского и Сумщины и Харьковщины, украинские военные постоянно туда-сюда перебрасывали силы. А оно "рвалось" дальше.
Напомним, россияне атаковали Самар в Днепропетровской области. В воскресенье, 13 июля, там раздались взрывы. Под удар вражеских дронов попала инфраструктура города.