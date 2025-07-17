На Мирноградском направлении россияне подбираются к Родинскому — обозреватель

Российские военные / © Associated Press

Реклама

На Мирноградском направлении россияне подбираются к Родинскому.

Об этом информирует 17 июля 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников.

Все произошло слишком быстро, и теперь враг фактически находится на окраинах города.

Реклама

Теперь это создает огромные проблемы для обороны всей Покровско-Мирноградской агломерации.

А если учесть, что враг уже в окрестностях Новоэкономического, то ситуацию можно описать как критическую.

Там проседание буквально повсюду – и на юге в районе с. Шевченко, и на юго-западе в районе Котлино-Удачного.

Враг постоянно "переключается" между основными участками наступления и заставляет украинских военных только реагировать. Пока инициатива полностью по врагу – мы только реагировать, причем постфактум, и можем.

Реклама

Сначала они наступали на Торецком направлении, там их приостановили.

Затем была Сумщина. Там тоже удалось приостановить.

И теперь враг снова, как и летом-осенью 2024 года, направил основные усилия на покровское направление.

Во всех этих действиях от Торецкого направления до покровского и Сумщины и Харьковщины, украинские военные постоянно туда-сюда перебрасывали силы. А оно "рвалось" дальше.

Реклама

Напомним, россияне атаковали Самар в Днепропетровской области. В воскресенье, 13 июля, там раздались взрывы. Под удар вражеских дронов попала инфраструктура города.