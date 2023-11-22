На могилу Столыпина в Лавре принесли цветы с "Z"-символикой (фото)

По словам журналистки Сони Кошкиной, человек, возложивший цветы, точно знал, где расположены камеры видеонаблюдения, и сделал все, чтобы их избежать.

В Киево-Печерской лавре на могилу политического деятеля времен Российской империи Петра Столыпина неизвестные возложили букет цветов с буквой "Z", ставшей символом оккупантов во время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила украинская журналистка Соня Кошкина на своей странице в Facebook и опубликовала соответствующие фото.

"Фото номер один – могила Петра Столыпина в Лавре. Того самого "самодержавца", украинофоба, автора ряда политических репрессий. Которого за все его "деяния" таки застрелили в Киеве...

Одним словом, очень "достойный" был человек. Настолько, что на надгробие в Верхней Лавре (заповедник, уже зачищенный от московских попов) до сих пор иногда приносят цветы.

С "совершенно случайной" "Z-символикой на обертке. Ну, не нашлось других оберток", — отметила Кошкина.

Цветы на могиле Столыпина / Фото: Facebook/Соня Кошкина

По ее словам, человек, возложивший цветы, точно знал, где расположены камеры видеонаблюдения, и сделал все, чтобы их избежать.

Цветы на могиле Столыпина / Фото: Facebook/Соня Кошкина

В комментариях отметили, что на обертке – логотип голландского производителя и оптового поставщика цветов ZENTOO.

"Но действительно, создается впечатление, что упаковку ZENTOO явно выбирали с подтекстом", – пишет Александр Боровский.

Кто такой Петр Столыпин и почему он похоронен в Киеве

На территории Киево-Печерской лавры возле Трапезного храма есть могила российского политичекого деятеля Петра Столыпина, который в 1911 году во время покушения был убит в Оперном театре в Киеве. Сам Столыпин в завещании распорядился, чтобы он был похоронен в том городе, где он умрет.

Могил Столыпина в Киеве с венком в цвете российского "триколора". 2006 год / Фото: Википедия

Столыпин был премьер-министром русской империи в 1909-1911. Он проводил жесткую политику для укрепления самодержавия, ограничивал права других народов в Российской империи. В частности, запретил регистрацию обществ и издательств "инородцев". К последним были отнесены и украинцы.

В то же время, Столыпин активно поощрял украинцев переселяться в Сибирь и на Дальний Восток, обещая большие земельные наделы. Таким образом, он хотел заселить малолюдные регионы империи и ассимилировать украинцев на новых землях.

За его попытку ввести аграрную реформу некоторые историки называют Столыпина "реформатором тюрьмы народов".

Ранее украинские журналисты заметили в Дубае яхту украинского беглого бизнесмена Константина Жеваго с огромными буквами "Z" на бортах.

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