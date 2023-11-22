На могилу Столыпина в Лавре принесли цветы с "Z"-символикой (фото)

По словам журналистки Сони Кошкиной, человек, возложивший цветы, точно знал, где расположены камеры видеонаблюдения, и сделал все, чтобы их избежать.
В Киево-Печерской лавре на могилу политического деятеля времен Российской империи Петра Столыпина неизвестные возложили букет цветов с буквой "Z", ставшей символом оккупантов во время полномасштабного вторжения.
Об этом сообщила украинская журналистка Соня Кошкина на своей странице в Facebook и опубликовала соответствующие фото.
"Фото номер один – могила Петра Столыпина в Лавре. Того самого "самодержавца", украинофоба, автора ряда политических репрессий. Которого за все его "деяния" таки застрелили в Киеве...
Одним словом, очень "достойный" был человек. Настолько, что на надгробие в Верхней Лавре (заповедник, уже зачищенный от московских попов) до сих пор иногда приносят цветы.
С "совершенно случайной" "Z-символикой на обертке. Ну, не нашлось других оберток", — отметила Кошкина.
По ее словам, человек, возложивший цветы, точно знал, где расположены камеры видеонаблюдения, и сделал все, чтобы их избежать.
В комментариях отметили, что на обертке – логотип голландского производителя и оптового поставщика цветов ZENTOO.
"Но действительно, создается впечатление, что упаковку ZENTOO явно выбирали с подтекстом", – пишет Александр Боровский.
Кто такой Петр Столыпин и почему он похоронен в Киеве
На территории Киево-Печерской лавры возле Трапезного храма есть могила российского политичекого деятеля Петра Столыпина, который в 1911 году во время покушения был убит в Оперном театре в Киеве. Сам Столыпин в завещании распорядился, чтобы он был похоронен в том городе, где он умрет.
Столыпин был премьер-министром русской империи в 1909-1911. Он проводил жесткую политику для укрепления самодержавия, ограничивал права других народов в Российской империи. В частности, запретил регистрацию обществ и издательств "инородцев". К последним были отнесены и украинцы.
В то же время, Столыпин активно поощрял украинцев переселяться в Сибирь и на Дальний Восток, обещая большие земельные наделы. Таким образом, он хотел заселить малолюдные регионы империи и ассимилировать украинцев на новых землях.
За его попытку ввести аграрную реформу некоторые историки называют Столыпина "реформатором тюрьмы народов".
Ранее украинские журналисты заметили в Дубае яхту украинского беглого бизнесмена Константина Жеваго с огромными буквами "Z" на бортах.
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