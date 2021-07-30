На море или на даче: как украинцы планируют провести отпуск

На море или на даче: как украинцы планируют провести отпуск

Часть украинцев откажет себе в летнем отдыхе.

Отпускные планы украинцев в 2021 году вернулись к показателям, которые были до начала пандемии коронавируса. Этим летом 38% украинцы провели или планируют свою отпуск дома (в прошлом году таких было в полтора раза больше).

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Где проведут отпуск украинцы в этом году по данным Research & Branding Group:

21% респондентов — на море в Украине (в прошлом году таких было в полтора раза меньше),

13% — на даче (так же как и в прошлом году),

6% — в другом населенном пункте Украины (в прошлом году таких было в шесть раз меньше),

5% — на море за границей (можно сравнить с прошлым годом)

3% — в других местах за границей

Каждый восьмой житель Украины (13%) в этом году еще не был или не планирует отпуск, а 6% — не определились.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Бердянск, Железный Порт, Коблево, Затока и Кирилловка — это Топ-5 популярных нынешних украинских курортов по версии Google, в которой проанализировали поисковые запросы пользователей из Украины в течение последних трех месяцев.

Отдыхать на отечественных курортах, по статистике, будет более половины украинцев.

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