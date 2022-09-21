На мосту через Хаджибейский лиман перекроют движение для всех видов транспорта: что известно

Завтра, 22 сентября, с 9:00 до 18:00 на мосту через Хаджибейский лиман на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса (км 447- км 448), будет временно перекрыто движение.

Отмечается, что движения будут ограничивать каждый час на 30 минут для всех видов транспорта. Будут это делать через метрологические испытания системы мониторинга взвешивания-в-движении (WIM).

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Отмечается, что перекрытие дорожного движения будет производиться работниками Патрульной полиции в Одесской области.

Кроме того, временное перекрытие движения планируется по полосам в обоих направлениях:

23 сентября с 9:00 до 18:00;

24 сентября с 9:00 до 18:00.

Как сообщалось, в Одессе 19 сентября кран въехал в маршрутку с пассажирами. ДТП произошло на проспекте Добровольского около девяти утра.

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