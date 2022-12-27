На Мукачевщине турист со Львова сорвался со скалы: чем закончился поход в горы (фото)

Туристов просят во время походов в горы уточнять прогноз погоды и регистрировать маршрут у спасателей.

В горах Мукачевской области турист сорвался со скалы. Ему оказывали помощь тамошние спасатели.

Об этом рассказала пресс-служба ГСЧС.

Группа из четырех человек поднялась на гору Высокий камень, находящийся в пределах Ждениевской тергромады. При спуске в тумане туристы повернули не в ту сторону.

Однако один из туристов, 32-летний житель Львова, сорвался с каменистой местности в ущелье и зацепился за дерево. На место вызвали спасателей.

Специалисты сняли пострадавшего с дерева с помощью веревок и спустили его вниз. После чего мужчину сопровождали в с. Подполозье.

В медицинской помощи мужчина не нуждался.

"Помните, что красота гор одновременно чарующая и опасная! Поэтому перед тем, как отправляться в путешествие, уточните прогноз погоды, зарегистрируйте маршрут у спасателей и загрузите приложение "Спасение в горах", — призывают в ГСЧС.

Как сообщалось, от 25 декабря пограничники Украины и Румынии на Закарпатье разыскивают четырех потерявшихся в горах мужчин.

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