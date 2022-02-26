На направление Энергодар — Запорожье выдвигается передовое подразделение врага — Арестович

Об этой проблеме в ВСУ знают.

Проблема в направлении Энергодар — Запорожье. Туда выдвигается передовое подразделение врага.

Об этом сообщил на брифинге в субботу, 26 февраля, советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Но мы знаем об этой проблеме, работаем с ней. И, конечно, никуда они не пройдут. Там их "отметят" как всегда и как хорошо это делают Вооруженные Силы Украины", — сказал он.