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На направлении Сватово-Кременная — инициатива на стороне ВСУ, а Белогоровку атакуют российские "зеки" — Гайдай о ситуации в Луганской области

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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На направлении Сватово-Кременная — инициатива на стороне ВСУ, а Белогоровку атакуют российские "зеки" — Гайдай о ситуации в Луганской области

Фото: Getty Images

На Луганщине продолжаются активные боевые действия в направлении Кременно-Сватового.

В Луганской области особенно напряженная ситуация в районе Кременной-Сватового. Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты постоянно пытаются прорвать линию обороны Сил обороны в районе Белогоровки. Они постоянно уходят на штрум, а украинские защитники отбивают атаки.

"Очень много людей туда нагнали, в основном "зеки". Ориентировочно на участке Белогоровка-Бахмут около 2 тысяч оккупантов", — говорит Гайдай.

По его словам, в направлении Сватово-Кременная инициатива на стороне Украины. ВСУ понемногу продвигаются.

"В Луганской области до сих пор сохраняется неблагоприятная погода, из-за чего украинские защитники не могут двигаться быстро. Но есть и "плюсы" — орки тоже не могут наступать техникой на Белогоровку. Ждем морозов, тогда "деоккупационные дела" пойдут быстрее", — отметил Гайдай.

Напомним, что в Луганской области российские кафиры мобилизовали почти всех мужчин в селах вокруг Довжанска. да. в поселке Хмельницкий всех мужчин вывезли в течение дня. а тех, кто пытался скрыться у родственников, нашли благодаря помощи "представителей" сельских и поселковых советов.

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Дата публикации
Просмотры
519
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