На небе взошел Бобровый супермесяц: что известно об этом явлении (фото)

Полнолуние 5 ноября / © Associated Press

В ночь на 5 ноября 2025 года украинцы наблюдают Бобровый супермесяц — яркое полнолуние, которое казалось большим и светлым из-за близкого расположения Луны к Земле.

Об этом свидетельствуют фотографии, которые выкладывают пользователи соцсетей.

По данным астрономов, спутник приблизился к нашей планете на 356 980 км — почти на 30 тысяч километров ближе обычного. В таком положении Луна может выглядеть до 14% больше и на 30% ярче, чем в самой отдаленной точке своей орбиты. Явление хорошо заметно невооруженным глазом в ясную погоду, а жители украинских городов активно публикуют фотографии супермесяца.

Бобровая Луна / © Фото из открытых источников

Название «Бобровый» происходит из североамериканских традиций: в это время бобры готовили свои домики к зиме, поэтому полнолуние символизировало подготовку, укрепление жилья и накопление ресурсов.

Полнолуние 5 ноября / © Фото из открытых источников

Астрономы отмечают, что влияние супермесяца на людей ограничено — явление может несколько усиливать приливы и отливы и влиять на биоритмы, в частности, на сон и уровень тревожности. Врачи советуют при полном избегании переутомлений, ограничить стимулирующие напитки и больше отдыхать. Самая яркая фаза наблюдалась после 20:00 по киевскому времени.

Бобровая Луна / © Фото из открытых источников

Тем временем астрологи подчеркивают, что полнолуние произошло в знаке Тельца. Они считают, что это период, когда люди могут испытывать потребность заземлиться, сосредоточиться на финансовой стабильности, комфорте и безопасности.

Полнолуние 5 ноября / © Фото из открытых источников

Эзотерики трактуют Бобровую Луну как благоприятный момент для укрепления личного пространства, наведения порядка дома, очищения и практик, помогающих успокоиться и создать теплую атмосферу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Бобровая Луна / © Фото из открытых источников

Напомним, Бобровый супермесяц еще называют Ноябрьским полнолунием или Бобровым полнолунием. Яркое и величественное явление стало поводом тысяч украинцев полюбоваться красотой ночного неба и запечатлеть ее на фото. Это полнолуние не только станет самым большим и ярким в 2025-м, но и будет иметь глубокий символизм — время подведения итогов и подготовки к новому этапу.