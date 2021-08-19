На некоторые регионы надвигаются ливень, град и шквалы: где в Украине в 20 августа будет опасна погода

На некоторые регионы надвигаются ливень, град и шквалы: где в Украине в 20 августа будет опасна погода

Грозы прогнозируют на 20 августа во двух регионах.

Погода в Украине завтра, 20 августа, будет местами дождливой, в регионах прогнозируют до + 28 °С.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, температура воздуха днем достигнет отметок от + 23 °С до + 28 °С. Жарче всего будет в Центре и на Востоке.

Прохладнее будет на Западе. На большинстве территории Украины 20 августа осадков не предвидится.

Дождливо будет в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях возможны грозы. Днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве в пятницу будет сухо и тепло. Днем воздух прогреется до 25-27 °С. Ветер северный, 7-12 м/с.

Укргидрометцентр

Кроме того, в ГСЧС предупредили, что 19 августа в центральных (кроме Винницкой области), южных областях, днем также в восточных областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Также Леонид Горбань говорит, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

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