На нескольких КПП на границе прекратили пропуск некоторых транспортных средств: что известно
Оформление не производится на въезд в соседнюю страну.
В пятницу, 6 февраля, в Одесской и Черновицкой областях временно прекратили пропуск грузовиков в Молдову.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Отмечается, что причиной ограничения движения грузовиков стало усложнение погодных условий.
«Оформление не осуществляется на въезд в Молдову, в связи с проведением обследования состояния дорог, где наблюдается сильный гололед», — отметили пограничники.
Временно приостановлено оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска в Одесской области:
«Поланка – Маяки – Удобное»
«Тудора»
В Черновицкой области:
«Россошани — Бричень»
«Сокиряне – Окница»
«Мамалыга — Кривая»
Как сообщалось, из-за масштабного блекаута в Украине 31 января вышла из строя база данных таможни Молдавии. Временно не производился пропуск транспортных средств в оба направления.
В субботу, 31 января, значительная часть страны осталась без электроснабжения. В 10.42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии электропередачи 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.