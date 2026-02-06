ТСН в социальных сетях

На нескольких КПП на границе прекратили пропуск некоторых транспортных средств: что известно

Оформление не производится на въезд в соседнюю страну.

Пункт пропуска.

Пункт пропуска. / © УНИАН

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 6 февраля, в Одесской и Черновицкой областях временно прекратили пропуск грузовиков в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что причиной ограничения движения грузовиков стало усложнение погодных условий.

«Оформление не осуществляется на въезд в Молдову, в связи с проведением обследования состояния дорог, где наблюдается сильный гололед», — отметили пограничники.

Временно приостановлено оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска в Одесской области:

  • «Поланка – Маяки – Удобное»

  • «Тудора»

В Черновицкой области:

  • «Россошани — Бричень»

  • «Сокиряне – Окница»

  • «Мамалыга — Кривая»

Как сообщалось, из-за масштабного блекаута в Украине 31 января вышла из строя база данных таможни Молдавии. Временно не производился пропуск транспортных средств в оба направления.

В субботу, 31 января, значительная часть страны осталась без электроснабжения. В 10.42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии электропередачи 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

