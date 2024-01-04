"На несколько атак": Игнат прокомментировал информацию о нехватке ракет к ПЗРК

СМИ "разнесли" слова Сергея Наева о том, что ракет в ПЗРК хватит всего на несколько таких массированных атак. Очевидно, речь идет о 29 декабря и 2 января. В частности, в комментарии французскому AFP говорится и о ракетах к зенитным ракетным системам среднего и большого радиуса действия – Patriot.

Об этом написал представитель ПС ВСУ Юрий Игнат.

Ничего экстраординарного

По словам Игната, ничего нового в этом нет. Всегда так было и в прошлом, и летом, и сейчас.

"Партнеры предоставляют ракеты по необходимости, я здесь бы даже сказал, по крайней необходимости!", — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Безусловно, говорит Игнат, зенитные ракеты для нас – это дефицитный товар, как советские – до С-300 и Бук-М1, так и западные. Мы их не производим и постоянно получаем от партнеров из разных стран.

"Кто думает, что в Украине стоит развернуть склады для хранения западных зенитных ракет, которые непременно станут приоритетной целью для врага?!", — отметил он.

Спикер ПС ВСУ также напомнил, что российская пропаганда уже "уничтожила миллион таких составов". Многие говорят русские и о самолетах.

"Так что ничего экстраординарного не происходит, конечно, враг постепенно пытается истощать нашу противовоздушную оборону, заставляет тратить драгоценный боекомплект такими массированными атаками".

Оккупанты это делают ежедневно и каждую ночь. Они тоже тратят дорожные ракеты, которые прямо с конвейера направляют на носителе.

"Отбиваемся! И не забываем каждый раз напоминать нашим партнерам то постоянное — "НА НЕКОЛЬКО АТАК". А на россии — "дурак мыслью богатеет", надеются, Запад оставит Украину с ними наедине! Это же было уже. Держим строй!", — подытожил. Игнатий.

Ранее говорилось, что США утилизируют сотни ATACMS, которые можно было бы передать Украине.

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