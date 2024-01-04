"На несколько атак": Игнат прокомментировал информацию о нехватке ракет к ПЗРК

Запад не оставит Украину наедине с россиянами.
СМИ "разнесли" слова Сергея Наева о том, что ракет в ПЗРК хватит всего на несколько таких массированных атак. Очевидно, речь идет о 29 декабря и 2 января. В частности, в комментарии французскому AFP говорится и о ракетах к зенитным ракетным системам среднего и большого радиуса действия – Patriot.
Об этом написал представитель ПС ВСУ Юрий Игнат.
Ничего экстраординарного
По словам Игната, ничего нового в этом нет. Всегда так было и в прошлом, и летом, и сейчас.
"Партнеры предоставляют ракеты по необходимости, я здесь бы даже сказал, по крайней необходимости!", — подчеркнул представитель Воздушных сил.
Безусловно, говорит Игнат, зенитные ракеты для нас – это дефицитный товар, как советские – до С-300 и Бук-М1, так и западные. Мы их не производим и постоянно получаем от партнеров из разных стран.
"Кто думает, что в Украине стоит развернуть склады для хранения западных зенитных ракет, которые непременно станут приоритетной целью для врага?!", — отметил он.
Спикер ПС ВСУ также напомнил, что российская пропаганда уже "уничтожила миллион таких составов". Многие говорят русские и о самолетах.
"Так что ничего экстраординарного не происходит, конечно, враг постепенно пытается истощать нашу противовоздушную оборону, заставляет тратить драгоценный боекомплект такими массированными атаками".
Оккупанты это делают ежедневно и каждую ночь. Они тоже тратят дорожные ракеты, которые прямо с конвейера направляют на носителе.
"Отбиваемся! И не забываем каждый раз напоминать нашим партнерам то постоянное — "НА НЕКОЛЬКО АТАК". А на россии — "дурак мыслью богатеет", надеются, Запад оставит Украину с ними наедине! Это же было уже. Держим строй!", — подытожил. Игнатий.
Ранее говорилось, что США утилизируют сотни ATACMS, которые можно было бы передать Украине.
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