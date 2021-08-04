На НГЗ рассказали почему из-за шлама невозможна "венгерская катастрофа" на Николаевщине

Причиной катастрофы с красным шламом в Венгрии в 2010 году был прорыв дамбы. На Николаевском глиноземном заводе это невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление директора по производству Владимира Красноярского.

По его словам, все материалы "венгерской катастрофы" еще тогда были тщательно изучены, проведены проверки. Сегодня подобный вариант развития событий исключен. Первое шламохранилище НГЗ, граничащее с рекой, выведено из эксплуатации, идет его рекультивация.

"Мы практически полностью закрыли чашу "Б" на берегу - 64 гектара вывели из эксплуатации. Там теперь травка растет. Но это огромная работа и непростой дорогостоящий проект рекультивации - убрать воду, слой за слоем привести участок в порядок, чтобы потом его можно было использовать для других нужд, например, под спортплощадки. Это плановая работа, занимаемся второй частью первого шламового поля", - отметил Красноярский.

Сам процесс рекультивации - сложная технология, которая требует не только больших инвестиций, а и постоянного контроля со стороны специалистов. Поэтому на НГЗ существует авторский надзор специализированного предприятия.

"По существу шламохранилище - это гидросооружение. Понятно, что у него есть срок эксплуатации и через какое-то время его надо закрывать. Мы постоянно мониторим состояние дамбы, производим замеры, есть специальные скважины, пьезометры. По территории более 500 точек забора, включая скважины до 60 метров глубиной. Сертифицированная лаборатория проводит 20 тыс. анализов в год", - отметил он.

Красноярский также уточнил, что в упрощенном виде технология выглядит так: небольшие участки на шламохранилище ограждаются, потом выкачивается вода, засыпается сверху более плотным грунтом, еще раз откачивается вода. Дальше уплотняется техникой и засыпается слоем супеси. Дальше там начинает расти трава, которой сейчас 64 гектара.

Таким образом, более половины первого шламохранилища рекультивировано и выведено из использования. Оно служит только для приема воды со второго шламохранилища - предусмотрено технологическим проектом.

Кроме того, сегодня НГЗ строит пруд-накопитель, который часто ошибочно называют новым шламохранилищем. Он нужен для завершения рекультивации.

"Это не третье шламполе, а это емкость, которая нужна, чтобы вывести воду. У нас замкнутый цикл, все, что попадает на промплощадку, какие-то стоки – оно все в емкости. В реку от нас вообще ничего не попадает, абсолютно! С промплощадки мы все собираем и вновь отправляем в производство. И добираем постепенно новую воду. Кстати, водовод Днепр-Николаев город получил именно благодаря строительству завода", - рассказывает директор по производству.

Красноярский убежден, что те, кто атакует НГЗ, просто манипулируют общественным мнением, показывая фотографии десятилетней давности и рассказывая об экологической катастрофе.

Напомним, ранее на предприятии заявили о рейдерской атаке на завод со стороны общественной организации "Стоп шлам". По данному факту полиция расследует уголовное производство.

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