На Николаевщине 16-летняя девушка умерла после операции на аппендицит: как накажут врачей

Смерть 16-летней девушки после удаления аппендикса: полиция расследует халатность медиков

В Вознесенске Николаевской области после операции на аппендицит скончалась 16-летняя девушка

Об этом сообщает полиция и прокуратура Николаевской области.

По словам правоохранителей, 14 марта 16-летнюю девушку госпитализировали в Вознесенскую городскую больницу. Там ей было проведено оперативное вмешательство по удалению аппендицита. Со временем состояние юной пациентки резко ухудшилось, и ее срочно госпитализировали в областную детскую больницу, где ей диагностировали сепсис.

После обследования врачи диагностировали у девушки тяжелые осложнения и провели повторное оперативное вмешательство. Далее несовершеннолетняя впала в кому. Почти две недели медики боролись за жизнь девушки, однако спасти ее не удалось. К сожалению, 28 марта несовершеннолетняя умерла, не приходя в сознание.

В настоящее время следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетней.

Медикам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

