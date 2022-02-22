На Николаевщине "Большая стройка" уже ведет ремонт дорог к курортам Черноморского побережья

На Николаевщине "Большая стройка" уже ведет ремонт дорог к курортам Черноморского побережья

В Николаевской области уже начались активные восстановительные работы на основных дорогах, ведущих к черноморским курортам.

В этом году по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" здесь до начала курортного сезона планируют отремонтировать очередные два туристических маршрута. Речь идет о дорогах территориального значения Т-15-07 и Т-15-15.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.

"В прошлом году начали, а в этом году завершим ремонт еще двух туристических маршрутов территориального значения – Т-15-07 Николаев-Парутино-Очаков и Т-15-15 Федоровка-Рыбаковка-Луговое", - написал Николаевский автодор в Facebook.

В предыдущие два года по программе "Большая стройка" в области уже были полностью восстановлены Днепропетровское и Кировоградское направления, а также трасса Т-15-13 Нечаяное-Очаков.

В этом году дорожники планируют закончить восстановление трасс Т-15-07 и Т-15-15 до начала сезона отпусков. Работы на объектах уже ведутся в круглосуточном режиме.

В настоящее время подрядчики выполняют фрезерование изношенного покрытия и укладывают основу, после чего будут уложены два слоя нового асфальтобетона.

По проекту, на трассе Т-15-07 будет также устроена велодорожка, которая станет первой в Николаевской области. Кроме этого, в пределах населенных пунктов во время ремонта будут также оборудованы современные автопавильоны, пешеходные дорожки и переходы, установлено электроосвещение.

"Весь комплекс дорожных работ планируется выполнить в максимально сжатые сроки. Чтобы со стартом курортного сезона отдыхающие с легкостью могли добраться до туристических локаций", - отметили в Николаевском автодоре.

Напомним, как ранее сообщал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в этом году во всех регионах Украины будет отремонтировано около 1 400 дорог местного значения, а также 5 500 км государственных дорог.