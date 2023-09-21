На Николаевщине двое мужчин изнасиловали 17-летнего юношу: их будут судить

Двое мужчин, в возрасте 24 и 28 лет, пытали и изнасиловали несовершеннолетнего. Все издевательства они снимали на видео, которое потом показывали знакомым.
В Николаевской области будут судить двух насильников несовершеннолетнего юноши.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
По информации следствия, двое мужчин, в возрасте 24 и 28 лет, пили алкоголь с 17-летним парнем. Во время застолья между ними и юношей возник конфликт. Злоумышленники избили парня и ограничили его передвижение.
Один из обвиняемых подстрекал другого на изнасилование несовершеннолетнего. После изнасилования злоумышленники продолжили пытать парня. Все издевательства один из злоумышленников фиксировал на мобильный телефон и в дальнейшем распространял видео своим знакомым, в том числе несовершеннолетним.
Когда именно произошел инцидент, не уточняется. Оба злоумышленника находятся под стражей. Обвинительный акт по ним прокуратура направила в суд. Их обвиняют в изнасиловании, пытках и изготовлении и распространении видеопродукции порнографического характера.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области мужчина неоднократно насиловал 13-летнюю сестру жены.
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