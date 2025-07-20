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- Украина
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На Николаевщине из-за окурка погибла женщина: подробности трагедии
Из-за человеческой халатности произошел пожар — один человек погиб, другой с ожогами в больнице.
На Николаевщине трагически погибла 84-летняя женщина в результате масштабного пожара, вызванного обычным окурком. Огонь мгновенно охватил сухую траву, а затем перекинулся на хозяйственные постройки и жилой дом, в котором жила женщина.
Об этом сообщили ГСЧС Украины.
Попытку спасти мать предприняла ее дочь, 1970 года рождения, но безуспешно. Она подверглась ожогам рук и была госпитализирована.
Пламя охватило площадь более 300 квадратных метров. Ликвидировать пожар прибыли спасатели ГСЧС.
Специалисты еще раз подчеркивают: даже один окурок в жару может иметь смертельные последствия.
Напомним, 19 июля в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места аварии. Тогда сообщалось, что потерпевшая осталась жива, но получила травмы.
Однако впоследствии стало известно, что она скончалась.