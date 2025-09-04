ТСН в социальных сетях

Украина
224
1 мин

На Николаевщине мужчина поджег имущество брата, застрелил племянника и совершил самоубийство

В Николаевской области братья не поделили имущество. Ссора обернулась ужасной трагедией.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
На месте трагедии

На месте трагедии / © ГУНП в Николаевской области

На Николаевщине после ссоры из-за наследства 60-летний мужчина поджег имущество брата, а затем застрелил его сына и покончил с собой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители установили, что трагические события произошли из-за раздела семейного имущества.

«На фоне конфликта между братьями один из них приехал в ангар другого и поджег его сельскохозяйственную технику. В этот момент злоумышленника увидел его племянник, пытавшийся остановить дядю. Однако мужчина достал оружие и выстрелил в 27-летнего мужчину, после чего застрелил и себя», — говорится в сообщении ведомства.

Человек поджег имущество брата / © ГУНП в Николаевской области

Человек поджег имущество брата / © ГУНП в Николаевской области

В результате полученных ранений 27-летний мужчина и 60-летний фигурант погибли на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовные производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», ч. 2 ст. 194 УК Украины «Умышленное повреждение имущества путем поджога» и ст. 115 УК Украины (самоубийство).

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Ровенской области во время ссоры пьяный младший брат нанес старшему не менее пяти ударов ногами и кулаками по туловищу, от полученных травм потерпевший на следующий день скончался.

